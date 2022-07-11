На Северной окружной водитель на «Приоре» сбил 35-летнюю рязанку

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На Северной окружной водитель на «Приоре» сбил 35-летнюю рязанку. Об этом в понедельник, 11 июля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 10 июля, примерно в 11.20 вблизи дома № 9 по Северной окружной дороге. Там 25-летний житель Чучковского района на автомобиле Lada Priora сбил 35-летнюю рязанку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.