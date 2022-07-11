Молодежь Рязанского приборного завода провела выходные на велопрогулке

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») осуществили велопрогулку по «Тропе Паустовского» в Рязанской области. Такие мероприятия помогают общению молодежи из разных подразделений, налаживанию неформальных контактов, а также сплочению и в дальнейшем успешному взаимодействию в производственном процессе.

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») осуществили велопрогулку по «Тропе Паустовского» в Рязанской области. Такие мероприятия помогают общению молодежи из разных подразделений, налаживанию неформальных контактов, а также сплочению и в дальнейшем успешному взаимодействию в производственном процессе.

Велотуристы преодолели расстояние длиною 15 километров. Маршрут проходил через национальный парк «Мещерский», расположенный в поселке Солотча Рязанской области. В этих краях жил и работал писатель Константин Паустовский. Поездку, приуроченную ко Дню молодежи, организовал молодежный центр АО «ГРПЗ».

«Мы регулярно организуем досуг молодых заводчан, — рассказала куратор Молодежного центра, ведущий инженер по подготовке кадров Юлия Дрожжина. — Лето дает нам возможность общаться на природе. В июне, например, мы ходили в поход по реке Пре. А День молодежи надолго запомнится нам велопрогулкой по местам, связанным с жизнью и творчеством Константина Паустовского. Именно здесь были написаны произведения знаменитого «Мещерского цикла». Юлия уверена, что такие велопрогулки пройдут еще не раз, и многие молодые люди насладятся красотами природы и откроют для себя заново творчество великого писателя.

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Андрей Сенин также поделился своими впечатлениями: «Выходной день прошёл для меня очень продуктивно. Я принял участие в велопрогулке. Это лучшее сочетание спорта и отдыха, особенно в дружной компании коллег-единомышленников. Радует, что на нашем предприятии работает множество людей, которые, как и я, любят активный образ жизни и спорт. Мы полноценно отдохнули, насладились свежим воздухом и общением друг с другом, а затем с новыми силами вступили в трудовые будни».

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Он реализует разноплановые общественно-значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.