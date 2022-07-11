Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
29°
Втр, 12
24°
Срд, 13
24°
ЦБ USD 61.27 -1.87 09/07
ЦБ EUR 62.05 -2.08 09/07
Нал. USD 65.1 / 75.18 11/07 10:27
Нал. EUR 69.3 / 76.33 11/07 10:27
Новости
Публикации
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
7 696
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
10 718
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
19 083
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
10 569
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Молодежь Рязанского приборного завода провела выходные на велопрогулке
Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») осуществили велопрогулку по «Тропе Паустовского» в Рязанской области. Такие мероприятия помогают общению молодежи из разных подразделений, налаживанию неформальных контактов, а также сплочению и в дальнейшем успешному взаимодействию в производственном процессе.

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») осуществили велопрогулку по «Тропе Паустовского» в Рязанской области. Такие мероприятия помогают общению молодежи из разных подразделений, налаживанию неформальных контактов, а также сплочению и в дальнейшем успешному взаимодействию в производственном процессе.

Велотуристы преодолели расстояние длиною 15 километров. Маршрут проходил через национальный парк «Мещерский», расположенный в поселке Солотча Рязанской области. В этих краях жил и работал писатель Константин Паустовский. Поездку, приуроченную ко Дню молодежи, организовал молодежный центр АО «ГРПЗ».

«Мы регулярно организуем досуг молодых заводчан, — рассказала куратор Молодежного центра, ведущий инженер по подготовке кадров Юлия Дрожжина. —  Лето дает нам возможность общаться на природе. В июне, например, мы ходили в поход по реке Пре. А День молодежи надолго запомнится нам велопрогулкой по местам, связанным с жизнью и творчеством Константина Паустовского. Именно здесь были написаны произведения знаменитого «Мещерского цикла». Юлия уверена, что такие велопрогулки пройдут еще не раз, и многие молодые люди насладятся красотами природы и откроют для себя заново творчество великого писателя.

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Андрей Сенин также поделился своими впечатлениями: «Выходной день прошёл для меня очень продуктивно. Я принял участие в велопрогулке. Это лучшее сочетание спорта и отдыха, особенно в дружной компании коллег-единомышленников. Радует, что на нашем предприятии работает множество людей, которые, как и я, любят активный образ жизни и спорт. Мы полноценно отдохнули, насладились свежим воздухом и общением друг с другом, а затем с новыми силами вступили в трудовые будни».

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Он реализует разноплановые общественно-значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.