Мэр Рязани Елена Сорокина проверила ремонт дворов в двух районах областного центра

Елена Сорокина осмотрела четыре территории в Советском и Октябрьском районах — улицы Пушкина, Свободы, Пугачева и Либнехта.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила ремонт дворов в двух районах областного центра. Итоги проверки в понедельник, 11 июля, она опубликовала на личной странице «Вконтакте».

Сорокина уточнила, что ремонт дворов ведется на средства, которые были выделены из областного бюджета. Приемка готовых работ проходит с участием депутатского корпуса, специалистов и общественности.

В понедельник Елена Сорокина осмотрела четыре территории в Советском и Октябрьском районах — улицы Пушкина, Свободы, Пугачева и Либнехта.

По ее словам, на всех четырех объектах работы идут с опережением графика.

Так, во дворе дома № 46 по улице Павлова рабочие ремонтируют проезжую часть и меняют бордюры. Протяженность работ составила около 700 квадратных метров.

«Есть проезд в соседний двор, который тоже требует ремонта. Проработаем вопрос его включения в план работ на следующий год», — добавила Елена Сорокина.

Во дворе дома № 81 по улице Свободы работы ведутся на всем протяжении почти полутора тысяч квадратных метров.

«Здесь вертикальная планировка участка, поэтому подрядчик выполняет ремонт дорожного полотна таким образом, чтобы вода, которая тут раньше скапливалась, уходила дальше в ливневые колодцы. Во дворе находится подстанция МУП „РГРЭС“ — нужно обязательно согласовать план выполнения работ у объекта. Поручила уже сегодня организовать встречу специалистов», — рассказала Сорокина.

Во дворе дома № 3 по улице Пугачева работы на площади 400 квадратных метров почти завершились. Этот же подрядчик выполняет ремонт двора вблизи дома № 3 по улице Либнехта.

«Здесь двор почти одна тысяча квадратных метра, работы также находятся в завершающей стадии — уложен асфальт на проезжей части и у входных групп, произведено устройство новых бордюров, отсыпана территория парковки. Проектом предполагалось устройство георешеток, однако в ходе проведения работ выяснилось, что по этой части проходят коммуникации и выполнять земляные работы нельзя. Сложившуюся экономию обязательно используем на других дворовых территориях. По просьбе жителей подрядчиком удалено несколько сухих деревьев, эти участки будут отсыпаны гранулятом», — заключила мэр.