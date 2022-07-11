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Малков встретился с росгвардейцами и поблагодарил их за участие в спецоперации
Об этом в понедельник, 11 июля, сообщило областное правительство.

Врио губернатора Павел Малков встретился с сотрудниками управления федеральной службы войск нацгвардии России по Рязанской области. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщило областное правительство.

Малков подчеркнул, что в подразделениях служат люди, преданные своему делу и Отечеству, не раз доказавшие высокий профессионализм при выполнении самых ответственных задач.

«В ходе спецоперации вы проявили свои лучшие качества, мужество и отменную подготовку. Успешно выполнили все боевые задачи и вернулись домой. Каждый из вас — настоящий герой. Мы гордимся вами! И постараемся сделать так, чтобы вы чувствовали нашу поддержку. Знаем, она для вас в период командировки была особенно важна, — сказал Павел Малков.- Братский народ жил в условиях настоящего террора, люди попросили защиты. Мы своих не бросаем! Это не просто слова. Нет никаких сомнений в том, что все поставленные Президентом цели будут достигнуты. Вы, рязанские росгвардейцы, вносите в эту работу свой важный вклад. И все вместе мы обязательно восстановим справедливость и мирную жизнь».

На встрече глава региона ответил на вопросы бойцов. Один из них — будет ли доп поддержка воинов, которые приняли участие в спецоперации. По словам Павла Малкова, работа в этом направлении уже ведется.