Малков поручил администрации Рязани устранить последствия урагана

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Павел Малков поручил устранить последствия урагана в Рязани. Об этом в понедельник, 11 июля, он написал в Telegram-канале.

«В Рязани и нескольких районах области прошел сильный ураган с ливнем и градом. Уже сейчас видны его последствия — поваленные деревья, оборванные провода, поврежденные автомобили. Поручил администрации областного центра незамедлительно приступить к устранению последствий. Городские службы должны принять для этого все необходимые меры. Такое же поручение — главам администраций муниципалитетов. Завтра отчитаться о результатах работ», — говорится в сообщении Малкова.

Он также призвал рязанцев быть внимательными и соблюдать правила безопасности.