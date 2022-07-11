«Коммерсант»: Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России одному из дилеров

Среди претендентов — «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».

Автомобильная компания Mercedes-Benz планирует продать имущество своего дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Среди претендентов — «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».

По словам источника, компания до сих пор не распродала имеющийся в России склад автомобилей, поэтому будущий владелец может получить права дистрибьютора «Мерседес» на российском рынке. По словам другого источника — компания обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги.

В настоящее время заводы «Мерседес» в России не работают, как и большинство зарубежных компаний.