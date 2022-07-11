Фейковый целитель из Рязанской области обманул на два миллиона рублей жительницу Коврова

Уголовное дело против рязанца возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фейковый целитель из Рязанской области обманул на два миллиона рублей жительницу Коврова. Об этом пишет портал « МВД Медиа ».

В апреле 2021 года 28-летний рязанец разместил в соцсетях объявление о том, что может помочь желающим избавиться от неудач в личной жизни. На объявление откликнулась 26-летняя жительница Владимирской области.

Она систематически переводила на счет злоумышленника деньги за проведение обрядов снятия порчи и верила, что в ее жизни наступают положительные перемены. Женщина переводила как свои деньги, так и занятые в долг у знакомых. Одна из ее знакомых, когда узнала о ситуации, настояла обратиться в полицию.

С апреля 2021 года по январь 2022 года женщина перевела мошеннику более двух млн рублей.

Полицейские установили личность псевдоцелителя и задержали его в Рязани. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу и грабеж.

Уголовное дело против рязанца возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Его доставили во Владимирскую область и заключили под стражу. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и обещал возместить материальный ущерб.