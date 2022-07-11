Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о грозе и граде
До конца суток в понедельник, 11 июля, на территории региона ожидаются порывы ветра до 13-18 метров секунду, в отдельных районах гроза и град.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о грозе и граде. Информацию
В ближайший час с сохранением до конца суток в понедельник, 11 июля, на территории Рязанской области ожидаются порывы ветра до 13-18 метров в секунду, гроза. В отдельных районах возможен град.
Ранее рязанцев предупредили об усилении ветра.