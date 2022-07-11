Число жертв во время урагана в Москве увеличилось до двух

Ураган бушевал в воскресенье, 10 июля.

Число жертв во время урагана в Москве увеличилось до двух. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил Telegram-канал 112.

В столице в воскресенье, 10 июля, ураган повалил деревья. Под завалами оказались более десяти человек. Двое из них скончались на месте происшествия.

Одним из погибших оказался 26-летний житель Хабаровского края. На него дерево упало в Украинском бульваре. Он получил перелом грудной клетки.

Второй погибший — 62-летний местный житель. Его ураган застал на Ивантеевской улице. Там около многоэтажки на него упало дерево. Тело погибшего обнаружили только спустя два часа.

Ранее в сети опубликовали момент падения дерева на человека на Украинском бульваре.