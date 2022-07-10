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В Рязанской области 11 июля ожидаются грозы, дожди и жара до +33 градусов
Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз на понедельник, 11 июля, опубликовало региональное управление МЧС.

Рязанцев предупредили о небольшом дожде, в отдельных районах ожидается гроза.

Ночью температура воздуха составит +15…+20 градусов. Днем воздух прогреется до +28…+33 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный, до 6-11 метров в секунду.