В Рязанской области 11 июля ожидаются грозы, дожди и жара до +33 градусов
Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз на понедельник, 11 июля, опубликовало региональное управление МЧС.
Рязанцев предупредили о небольшом дожде, в отдельных районах ожидается гроза.
Ночью температура воздуха составит +15…+20 градусов. Днем воздух прогреется до +28…+33 градусов.
Ветер восточный, юго-восточный, до 6-11 метров в секунду.