В Пронском районе полицейские остановили двух подростков на мопедах без «прав»
Правонарушителям грозит постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Их родителей привлекут к административной ответственности и выпишут штраф.
В Пронском районе полицейские остановили двух подростков на мопедах без «прав». Об этом
Вечером в субботу, 9 июля, на трассе у деревни Терновая Погореловка полицейские остановили двух мопедистов. Выяснилось, что, хоть мопедисты были в шлемах, у подростков 13 и 14 лет не было права управления транспортным средством.
Оба мальчика приехали из Рязани на каникулы к родственникам.
По словам инспектора по делам несовершеннолетних Веры Дерюговой, правонарушителям грозит постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Их родителей привлекут к административной ответственности и выпишут штраф.