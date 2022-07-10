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В Пронском районе полицейские остановили двух подростков на мопедах без «прав»
Правонарушителям грозит постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Их родителей привлекут к административной ответственности и выпишут штраф.

В Пронском районе полицейские остановили двух подростков на мопедах без «прав». Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Вечером в субботу, 9 июля, на трассе у деревни Терновая Погореловка полицейские остановили двух мопедистов. Выяснилось, что, хоть мопедисты были в шлемах, у подростков 13 и 14 лет не было права управления транспортным средством.

Оба мальчика приехали из Рязани на каникулы к родственникам.

По словам инспектора по делам несовершеннолетних Веры Дерюговой, правонарушителям грозит постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Их родителей привлекут к административной ответственности и выпишут штраф.