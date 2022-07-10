В Петербурге электричка отрезала мужчине ногу

Инцидент произошел в субботу, 9 июля, около 17:30 между станциями «Ланская» и «Удельная».

В Петербурге электричка отрезала мужчине ногу. Об этом сообщил портал « Мегаполис ».

Инцидент произошел в субботу, 9 июля, около 17:30 между станциями «Ланская» и «Удельная». Под колеса поезда «ВЫборг-Санкт-Петербург» попал мужчина. Пассажир электрички рассказал, что вначале услышал гудок поезда, потом почувствовал резкое торможение и запах перегретого металла. После этого машинист объявил, что сбит человек.

Мужчина увидел как из-под колес электрички вытаскивали пострадавшего, у него отрезало ногу чуть ниже колена и он истекал кровью. Пострадавшего увезли в реанимацию.

Из-за происшествия электропоезд простоял на месте ЧП 40 минут, также задержали и другие попутные поезда.