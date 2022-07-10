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В Клепиковском районе во время отдыха на озере умер мужчина
Касимовский МСО проводит доследственную проверку.

В Клепиковском районе во время отдыха на озере умер мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в субботу, 9 июля. Во время отдыха в компании друзей на озере Беленьком в Клепиковском районе 32-летний мужчина почувствовал себя плохо. Его друзья вызвали скорую помощь и, чтобы сэкономить время поехали навстречу медикам. Однако мужчину спасти не удалось, врачи констатировали смерть.

Отмечается, что у погибшего были проблемы со здоровьем.

Касимовский МСО проводит доследственную проверку.