В Клепиковском районе во время отдыха на озере умер мужчина

Касимовский МСО проводит доследственную проверку.

В Клепиковском районе во время отдыха на озере умер мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в субботу, 9 июля. Во время отдыха в компании друзей на озере Беленьком в Клепиковском районе 32-летний мужчина почувствовал себя плохо. Его друзья вызвали скорую помощь и, чтобы сэкономить время поехали навстречу медикам. Однако мужчину спасти не удалось, врачи констатировали смерть.

Отмечается, что у погибшего были проблемы со здоровьем.

Касимовский МСО проводит доследственную проверку.