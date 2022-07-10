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В Германии расследуют дело об отравлении женщин «наркотиками изнасилования» на вечеринке с Шольцом
После летнего закрытого фестиваля социал-демократической партии Германии с участием действующего канцлера восемь женщин почувствовали себя плохо и заявили об отравлении.

В Германии расследуют дело об отравлении женщин «наркотиками изнасилования» на вечеринке с Шольцом. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel.

Летний фестиваль социал-демократической партии Германии с участием действующего канцлера Олафа Шольца проходил в закрытом режиме 6 июля. На вечеринке присутствовали депутаты и сотрудники партии, всего около 1 000 человек.

После мероприятия несколько женщин пожаловались на плохое самочувствие, головокружение и потерю памяти. 21-летняя пострадавшая сообщила, что не может вспомнить события того вечера, хотя пила только безалкогольные напитки. Врачи взяли у нее анализы, но результаты еще неизвестны.

По данным Tagesspiegel всего пострадало восемь женщин. Предположительно они могли стать жертвами «наркотика изнасилования» — капель с сильным седативным эффектом, вызывающих потерю памяти.

Пресс-секретарь СДПГ заявил, что «в партии ужаснулись случившемуся». Руководитель фракции Матиас Мартин отметил, что о произошедшем сообщили в полицию: «На нашей летней вечеринке очевидно произошли нападения на коллег с „оглушающими“ каплями. Это возмутительное событие».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Это произошло после массового увольнения членов правительства из-за скандала с замкоординатором партии консерваторов Кристофера Пинчера. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения приставал на закрытой вечеринке для консерваторов к двум другим мужчинам. Предполагается, что Джонсосн знал об инциденте перед назначением Пинчера на пост.