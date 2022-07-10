В Башкирии 23-летний мужчина погиб после столкновения водного тюбинга с катером

Тюбинг, привязанный к гидроциклу, столкнулся с катером около детского лагеря. 23-летний пассажир тюбинга погиб, еще одного пассажира госпитализировали.

В Башкирии 23-летний мужчина погиб после столкновения водного тюбинга с катером. Об этом пишет газета «Республика Башкортостан» со ссылкой на пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля, в Мелеузовском районе на Нугушском водохранилище. Напротив детского лагеря «Спартаковец» столкнулись водный тюбинг и катер. На тюбинге находились двое мужчин. 23-летний пассажир тюбинга погиб, 30-летнего мужчину госпитализировали.

Следователи рассказали, что мужчины катались на тюбинге при помощи гидроцикла.