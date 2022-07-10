Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 10
29°
Пнд, 11
30°
Втр, 12
24°
ЦБ USD 61.27 -1.87 09/07
ЦБ EUR 62.05 -2.08 09/07
Нал. USD 65 / 72 08/07 14:48
Нал. EUR 65 / 72 08/07 14:48
Новости
Публикации
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
7 130
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
10 175
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
18 515
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
10 059
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Башкирии 23-летний мужчина погиб после столкновения водного тюбинга с катером
Тюбинг, привязанный к гидроциклу, столкнулся с катером около детского лагеря. 23-летний пассажир тюбинга погиб, еще одного пассажира госпитализировали.

В Башкирии 23-летний мужчина погиб после столкновения водного тюбинга с катером. Об этом пишет газета «Республика Башкортостан» со ссылкой на пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля, в Мелеузовском районе на Нугушском водохранилище. Напротив детского лагеря «Спартаковец» столкнулись водный тюбинг и катер. На тюбинге находились двое мужчин. 23-летний пассажир тюбинга погиб, 30-летнего мужчину госпитализировали.

Следователи рассказали, что мужчины катались на тюбинге при помощи гидроцикла.