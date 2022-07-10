Рязанку повторно оштрафовали за заросший сорняками участок. Об этом
В мае 2021 года специалисты ведомства провели проверку и нашли нарушения в содержании сельхозучастка, который принадлежит рязанке.
Территория площадью 9,3 гектара находится в Рыбновском районе Рязанской области. Она заросла сорняками, кустарниками и деревьями.
Владелицу участка признали виновной по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили ей штраф в 25 тысяч рублей.
Женщина не оплатила штраф в указанные сроки и против нее возбудили еще одно административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).
Суд назначил рязанке штраф в размере 50 тысяч рублей.