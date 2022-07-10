Рязанку повторно оштрафовали за заросший сорняками участок

Первый штраф в 25 тысяч рублей женщина не оплатила в срок.

Рязанку повторно оштрафовали за заросший сорняками участок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В мае 2021 года специалисты ведомства провели проверку и нашли нарушения в содержании сельхозучастка, который принадлежит рязанке.

Территория площадью 9,3 гектара находится в Рыбновском районе Рязанской области. Она заросла сорняками, кустарниками и деревьями.

Владелицу участка признали виновной по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили ей штраф в 25 тысяч рублей.

Женщина не оплатила штраф в указанные сроки и против нее возбудили еще одно административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Суд назначил рязанке штраф в размере 50 тысяч рублей.