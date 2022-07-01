Жители Турлатова пожаловались Малкову на неприятный запах в поселке

В ходе беседы Малков отметил, что тоже чувствует неприятный запах.

Жители Турлатова пожаловались Малкову на неприятный запах в поселке. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили «Рязанские Ведомости».

Врио губернатора Павел Малков посетил Турлатово с рабочей поездкой. Ему показали передвижную мониторинговую лабораторию экологического контроля министерства природопользования, которая отслеживает качество воздуха по десяткам параметров.

Затем Павел Малков пообщался с местными жителями. Они рассказали, что в поселке неприятные запахи ощущаются постоянно, особенно ночью.

В ходе беседы Малков отметил, что тоже чувствует неприятный запах. Местные жители отметили, что так пахнем жженый камень, который обрабатывают на местном заводе.

Фото «Рязанские ведомости»