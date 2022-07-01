Волонтеры рассказали о поиске 71-летней пенсионерки в Рязани

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали о поиске 71-летней пенсионерки. Пост об этом в пятницу, 1 июля, появился в группе отряда «Вконтакте».

Женщина ушла из дома и не вернулась. Поступила только заявка на поиск, а информация только собиралась. Группа волонтеров после обучения отправилась на поиск пенсионерки.

«Два инструктора, которые вели занятие, решают не тратить зря время и едут на место, где бабушку видели в последний раз. Осмотреть окрестности на наличие камер, опросить свидетелей и найти место для штаба. Сейчас они обычные поисковики. Вся информация передается координатору поиска», — рассказали волонтеры.

Как только штаб начал работу — к месту начали съезжаться люди и получали информацию от координатора.

«Координатор грамотно распределяет задачи и инструктирует по технике безопасности. Три пешие группы и один экипаж на машине стартуют на поиск. У каждого свои задания и равные шансы встретить бабушку», — говорится в посте.

Под утро многие волонтеры разъехались. Последний экипаж решил объехать ближайшее СНТ и отправиться по домам. В конце СНТ выехали на проезжую часть и заметили у шашлычной женщину — по приметам очень походила на пропавшую.

Опросив ее, выяснилось, что это пропавшая 71-летняя пенсионерка.

«Далее все по алгоритму. Звонки координату и информационному организатору поиска. Вызывается скорая и оповещаются родственники. Обязательно сопроводить до больницы и дождаться, пока потерявшаяся не встретится с родными», — заключили волонтеры.