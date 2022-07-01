В Якутске прохожие попытались спасти ребенка, выпавшего из окна 12 этажа

Они растянули ковер и попытались поймать ребенка в него.

В Якутске прохожие попытались спасти ребенка, выпавшего из окна 12 этажа. Кадры в пятницу, 1 июля, опубликовал портал Ura.ru.

Прохожие заметили пятилетнего мальчика, который повис на карнизе 12 этажа. Они растянули ковер и попытались поймать ребенка в него.

Им удалось смягчить падение, однако ребенок все равно получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в реанимации.

Также один из прохожих сломал руку, пока пытался поймать ребенка.