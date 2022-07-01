В Волгограде мужчина воткнул нож в лицо 20-летней девушке

Девушка выходила из подъезда, как внезапно на нее напал 33-летний мужчина. Он воткнул ей в левую сторону скулы нож. Орудие прошло насквозь.

В Волгограде мужчина воткнул нож в лицо 20-летней девушке. Об этом сообщил портал v1.ru.

Инцидент случился рано утром в пятницу, 1 июля, возле дом № 43а по улице Пархоменко. Девушка выходила из подъезда, как внезапно на нее напал 33-летний мужчина. Он воткнул ей в левую сторону скулы нож. Орудие прошло насквозь.

По предварительным данным, после нападения на девушку мужчина зашел в подъезд, где попытался напасть на соседа, однако мужчина сумел скрутить нападавшего. Сам нападавший оправдал свои действия тем, что просто увидел девушку и «она стояла». По информации следователей, мужчина был под наркотическим опьянением. Ранее он уже был судим за кражи, а также привлекался к административной ответственности за потребление наркотиков.

Очевидцы отвезли пострадавшую в медицинский центр. Медики помогли остановить кровотечение и вызвали скорую.

В настоящее время девушка находится в реанимации. Ее ввели в медикаментозную кому.