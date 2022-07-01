В Тюменской области женщину, вырастившую мак, приговорили к реальному сроку

Также Елена Тропова продала

В Тюменской области женщину, вырастившую мак, приговорили к реальному сроку. Об этом сообщил « Коммерсант ».

Елена Тропова вырастила на огороде 335 маков, содержащих 3,7 килограмма наркотического вещества. Позже женщина продавала 200 граммов растения соседу. Отмечается, что семена она купила в мае 2021 года.

В заседании женщина признала вину. Она уточнила, что не знала о наркотических свойствах мака. Обвиняемая рассказала, что в 2020 году у нее выросли кусты мака. Она стала ухаживать за ними. После к ней стал приходить сосед и брать растения за две бутылки. Далее женщина поняла, что может продавать мак. При этом она не подтвердила, что сажала мак специально для торговли.

Ранее женщина была судима. Она воспитывает трех детей.

Тропову приговорили к 8,5 годам колонии. Реальное наказание она будет отбывать после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.