В Тамбовской области 14 человек отравились в кафе после школьного выпускного

Школьники и их родители обратились в медучреждение в признаками острой кишечной инфекции.

В Тамбовской области 14 человек отравились в кафе после школьного выпускного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в городе Рассказово. В четверг, 30 июня, в соцсетях появилась информация о том, что после празднования выпускного школы № 4 14 человек оказались в больнице. Школьники и их родители обратились в медучреждение в признаками острой кишечной инфекции.

Следователи организовали проверку. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из кафе материал для исследования.