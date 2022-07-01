В Спасском районе закрыли наплавной мост из-за сильного ветра
Наплавной мост у Фатьяновки развели с 15:30 пятницы, 1 июля, на неопределенное время.
В Спасском районе закрыли наплавной мост из-за сильного ветра. Информация появилась в группе «
Понтонный мост у Фатьяновки развели с 15:30 пятницы, 1 июля, на неопределенное время из-за сильного ветра.
Об этом сообщила единая дежурно — диспетчерская служба районной администрации.
Напомним, ранее МЧС выпустило для рязанцев метеопредупреждение о сильном ветре.