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В Спасском районе закрыли наплавной мост из-за сильного ветра
Наплавной мост у Фатьяновки развели с 15:30 пятницы, 1 июля, на неопределенное время.

В Спасском районе закрыли наплавной мост из-за сильного ветра. Информация появилась в группе «Спасские вести».

Понтонный мост у Фатьяновки развели с 15:30 пятницы, 1 июля, на неопределенное время из-за сильного ветра.

Об этом сообщила единая дежурно — диспетчерская служба районной администрации.

Напомним, ранее МЧС выпустило для рязанцев метеопредупреждение о сильном ветре.