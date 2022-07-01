В Счетной палате выступили против выдачи льготной ипотеки на «однушки»

Решение объясняют тем, что, если семья купит однокомнатную квартиру в ипотеку, то далее она уже не сможет улучшить свои жилищные условия.

В Счетной палате выступили против выдачи льготной ипотеки на «однушки». Об этом пишет «РИА Недвижимость».

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала, что студии и однокомнатные квартиры предлагают исключить из всех программ ипотеки с господдержкой. Решение объясняют тем, что, если семья купит однокомнатную квартиру в ипотеку, то далее она уже не сможет улучшить свои жилищные условия.

«Государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий», — подчеркнула Трунова.

По словам аудитора, улучшать жилищные условия необходимо по принципу комфортного проживания — каждому члену семьи отдельная комната.