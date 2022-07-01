В Рязани ввели карантин из-за бешенства животных

Бешенство обнаружили в квартире на улице Сельских строителей.

В Рязани ввели карантин из-за бешенства животных. Соответствующее постановление губернатора официально опубликовали в пятницу, 1 июля.

Бешенство обнаружили в квартире на улице Сельских строителей.

Неблагополучной зоной объявили территорию, ограниченную улицами Сельских Строителей, Садовой (Недостоево) и Советской (Семчино).

На период карантина оттуда запретили вывозить животных, проводить мероприятия, связанные с их перемещением и скоплением. Мэру рекомендовали отловить бездомных животных в неблагополучной зоне, изолировать на 14 дней и вакцинировать против бешенства.

Карантин вводится на 60 дней с момента после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного.