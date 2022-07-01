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В Рязани вручили погоны курсантам филиала Московского университета МВД имени Кикотя
Курсантов поздравил начальник региональной полиции Владимир Алай.

В Рязани вручили погоны курсантам филиала Московского университета МВД имени Кикотя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления министерства.

Мероприятие открыл начальник филиала Андрей Доронин. Также курсантов поздравил глава регионального управления МВД Владимир Алай. «Это знаменательное событие не только для вас, но и для служебных коллективов органов и подразделений внутренних дел, в которые вливается молодое пополнение, получившее качественное профессиональное высшее образование. Уверен, что вы справитесь со всеми поставленными задачами и внесете достойный вклад в дело борьбы с преступностью и охраны правопорядка. Поздравляю вас с вручением лейтенантских погон! Желаю здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества!», — сказал генерал-майор.

В мероприятии участвовали представители региональных органов власти, ветеранских организаций и духовенства, а также руководители вузов, правоохранительных структур.

Молодым лейтенантам вручили погоны. Преподаватели и отличившиеся выпускники получили ценные подарки, почетные грамоты и благодарности.

Творческие коллективы филиала показали танцевальные и музыкальные номера. Также прошли показательное выступление группы спортивного совершенствования по рукопашному бою. Слушатели пятого курса станцевали лейтенантский вальс. Курсанты филиала открыли памятную доску своего выпуска.

Также личный состав прошел торжественным маршем.

Всего ряды сотрудников органов внутренних дел пополнят 74 молодых специалиста. Лейтенантов ждет выпуск на Красной площади в Москве и распределение на места службы.