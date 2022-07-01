В Рязани разбили стеклянную остановку в нескольких метрах от здания ГИБДД

Речь идет про остановку на улице Каширина «Магазин Фаворит».

В Рязани разбили стеклянную остановку в нескольких метрах от здания ГИБДД. Информацию об этом в пятницу, 1 июля, опубликовали в соцсетях.

Речь идет про остановку на улице Каширина «Магазин Фаворит».

«Вот такая „красота“ сегодня весь день радует глаз на остановке „Солнечной“. Управленцам, как обычно, дела до таких мелочей нет», — говорится в подписи к публикации.

Полиция начала проверку.