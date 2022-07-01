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В Рязани 4 июля без воды останутся четыре улицы
Холодной воды не будет с 13.30 до 16.00.

В Рязани 4 июля без воды останутся четыре улицы. Об этом в пятницу, 1 июля, предупредила пресс-служба «Водоканала».

Холодной воды не будет с 13.30 до 16.00 по следующим адресам:

  • улица 1-я Линия, дома № 28а, 30, 30а;
  • улица 2-я Линия, дома № 46, 25 (ГАУ РО СШОР «Комета»), 25а (МБУ СШОР «Юность»), 46а (ОГБОУ школа — интернат «Вера»);
  • улица Ленинского Комсомола, дома с №№ 15 по 23 (нечетная сторона) и с 24 по 42 (четная сторона), дом № 13 (МБОУ школа № 44), 30Д;
  • улица Пушкина, дома с №№ 40 по д. 48 (четная сторона), с 43 по 49 (нечетная сторона)

Также будет снижена подача холодной воды в доме № 19б по улице Ленинского Комсомола.