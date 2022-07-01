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В полиции прокомментировали инцидент с избиением человека в центре Рязани
Он произошел на площади Театральной в пятницу, 1 июля.

В полиции прокомментировали инцидент с избиением человека в центре Рязани. Информацию рассказали РЗН. инфо в региональном УМВД.

Данные о том, что на площади Театральной шумят молодые люди, поступили в отдел по Октябрьскому району в пятницу, 1 июля. Также стало известно, что на улице между мужчинами произошел конфликт. Сообщение об инциденте зарегистрировали.

«На место незамедлительно были направлены наряды полиции, которые установили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства всех участников инцидента. Это трое мужчин, рязанцы», — сообщили в региональном УМВД.

Полицейские проводят проверку.