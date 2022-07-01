В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Депутат Евгений Федоров предложил отменить для пенсионеров пошлину при регистрации жилья, полученного по наследству.

В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров. Об этом пишет RT.

Депутат Евгений Федоров обратился к главе Минфина Антону Котякову с предложением отменить для пенсионеров пошлину при регистрации жилья, полученного по наследству.

Депутат отметил, что в настоящее время россияне должны платить пошлину в размере двух тысяч рублей. Федоров пояснил, что среди них есть пенсионеры, которые получают недвижимость в наследство после смерти супруга.

Парламентарий предложил внести изменения в законодательство и освободить граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины, так как данные траты являются для них существенными.