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В России задумали конфисковать автомобили и штрафовать на миллионы рублей шумных водителей-лихачей
Инициативу озвучил депутат парламента Султан Хамзаев.

В Госдуме предложили конфисковать автомобили и штрафовать на миллионы рублей шумных водителей-лихачей. Инициативу в пятницу, 1 июля, озвучил депутат парламента Султан Хамзаев, передали РИА Новости.

По словам депутата, от шумных водителей-лихачей страдают не только центры городов, но и тихие спальные районе. В качестве наказания для таких автомобилистов Хамзаев предложил сначала временно задерживать автомобили по решению сотрудников ГИБДД. После повторного нарушения — конфискация автомобиля до ближайшей специализированной стоянки с последующим проведением экспертиз.

Хамзаев также добавил, что в качестве альтернативы водитель может заплатить денежный штраф в размере до миллиона рублей с временным изъятием авто до судебного разбирательства и профилактических бесед с владельцем транспортного средства.

С этой инициативой депутат обратится в МВД и правительство для дальнейшей реализации законопроекта.

Ранее в Госдуме предложили отменить штрафы для автомобилистов за незначительные нарушения и ужесточить наказания за пьяное вождение.