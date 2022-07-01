В ГИБДД предложили поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч

Соответствующую инициативу предложил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

В ГИБДД предложили поднять скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч. Соответствующую инициативу в пятницу, 1 июля, предложил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников, передали РИА Новости.

Он отметил, что некоторые дороги в России стали намного лучше — мало виражей, поворотов. Эти параметры позволяют увеличить скоростное ограничение на некоторых участках дорог.

Черников добавил, что ранее в России повысили скоростное ограничение до 130 километров в час. По наблюдениям, аварийность из-за этого не выросла, а, наоборот, возросла пропускная способность и ушла «агрессия водителей».

Ранее в Госдуме предложили штрафовать на миллионы шумных водителей-лихачей и конфисковывать за это их автомобили. Также депутаты предложили отменить штрафы для автомобилистов за незначительные нарушения и ужесточить наказания за пьяное вождение.