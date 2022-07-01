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В Чучкове осудят 36-летнюю женщину за попытку убить своего сожителя
Она нанесла ему четыре удара ножом в грудь и живот.

В Чучкове 36-летняя женщина пыталась убить своего сожителя. Подробности в пятницу, 1 июля, привела пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел 18 апреля 2022 года. Сожители вместе со своими приятелями распивали спиртное у себя дома. В ходе этого между сожителями произошел бытовой конфликт. Женщина несколько раз замахивалась на мужчину ножом, угрожая его убить, но ее останавливал гость пары. В какой-то момент женщина успела четыре раза ударить сожителя ножом в грудь и живот. Гость разоружил женщину и вызвал скорую.

Женщину задержали. Ее заключили под стражу и предъявили обвинение.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.