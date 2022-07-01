В Челябинске годовалый ребенок попал в больницу с отравлением наркотиком
Девочку 2021 года в больницу доставила скорая помощь. Ребенок находился без сознания.
В Челябинске годовалый ребенок попал в больницу с отравлением наркотиком. Об этом
Девочку 2021 года в больницу доставила скорая помощь. Ребенок находился без сознания. Результаты анализов показали отравление каннабиноидами.
В полиции пояснили, что на 21-летнюю мать девочки составили административный протокол. По предварительной информации, к отравлению может быть причастен отец ребенка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, а также был судим за кражи и грабеж.