В Челябинске годовалый ребенок попал в больницу с отравлением наркотиком

Девочку 2021 года в больницу доставила скорая помощь. Ребенок находился без сознания.

В Челябинске годовалый ребенок попал в больницу с отравлением наркотиком. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девочку 2021 года в больницу доставила скорая помощь. Ребенок находился без сознания. Результаты анализов показали отравление каннабиноидами.

В полиции пояснили, что на 21-летнюю мать девочки составили административный протокол. По предварительной информации, к отравлению может быть причастен отец ребенка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, а также был судим за кражи и грабеж.