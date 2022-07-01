В центре Рязани из-за ремонта теплотрассы почти на три недели перекроют две улицы

Речь идет о Малом шоссе и улице Некрасова.

В центре Рязани из-за капитального ремонта теплотрассы почти на три недели перекроют две улицы. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 10:00 пятницы, 1 июля, до 24:00 20 июля перекроют движение по Малому шоссе от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей Вокзальной. Также почти на три недели перекроют движение по улице Некрасова от дома № 3 по улице Соборной до дома № 38 по улице Новослободской.

Место ремонтных работ огородят и установят предупреждающие знаки.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрутов.