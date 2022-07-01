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Уголовное дело об исчезновении детской площадки в Лесопарке вновь поступило в Советский суд
Вновь дело рассмотрит судья Юрий Тюрин. Ранее предыдущему судье Михаилу Петрухову вынесли частное представление за длительное не направление в апелляционный суд дела.

Уголовное дело об исчезновении детской площадки в Лесопарке вновь поступило в Советский суд. Об этом говорится на сайте суда.

Бывший и о мэра Рязани Сергей Карабасов, экс-глава управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев и директор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов обвиняются в присвоении или растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). Кроме того, Карабасову вменяют руководство в организованном преступлении, а Пузанову — соучастие (статья 33 УК).

Вновь дело рассмотрит судья Юрий Тюрин. Ранее предыдущему судье Михаилу Петрухову вынесли частное представление за длительное не направление в апелляционный суд дела.

Напомним, по версии следствия в Лесопарке пропала детская площадка, которую, как оказалось, установили в кремлевском парке. История получила огласку после того, как журналистка Ирина Чепелева рассказала об этом президенту Владимиру Путину.

Сначала фигурантам дела вынесли обвинительный приговор, а потом его отменили.