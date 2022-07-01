Сбербанк ввел комиссию 1,25% на переводы в другие банки через приложение
Минимальная комиссия составит 30 рублей, максимальная — 150 рублей.
Сбербанк ввел комиссию на переводы в другие банки через приложение. Об этом
С 1 июля Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков через сайт и приложение.
Сообщается, что минимальная комиссия составит 30 рублей, максимальная — 150 рублей.
В банке пояснили, что доработали свои сервисы, поэтому решили привести тарифы в соответствии с практикой других банков.
Уточняется, что другим клиентам пользователи Сбербанка могут отправлять до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии через приложение «Сбербанк Онлайн», а также до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии по Системе быстрых платежей.