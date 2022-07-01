Сбербанк ввел комиссию 1,25% на переводы в другие банки через приложение

Минимальная комиссия составит 30 рублей, максимальная — 150 рублей.

Сбербанк ввел комиссию на переводы в другие банки через приложение. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 июля Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков через сайт и приложение.

Сообщается, что минимальная комиссия составит 30 рублей, максимальная — 150 рублей.

В банке пояснили, что доработали свои сервисы, поэтому решили привести тарифы в соответствии с практикой других банков.

Уточняется, что другим клиентам пользователи Сбербанка могут отправлять до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии через приложение «Сбербанк Онлайн», а также до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии по Системе быстрых платежей.