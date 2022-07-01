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Рязанка рассказала об избиении человека в центре города
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 1 июля.

Рязанка рассказала о группе людей, избивших другого человека. Об этом она рассказала в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 1 июля.

По словам горожанки, молодые люди приехали в 1:20 на Театральную площадь и начали громко включать музыку. В 1:34 она позвонила в полицию. Им заявили, что правоохранители приедут и разгонят компанию.

«В итоге музыка играла, почти не прекращаясь, весь час», — отметила пользовательница.

Также, по словам горожанки, группа людей избила другого человека. Пострадавший лежал без сознания. «К нему страшно было подойти из-за этих ублюдков, они ещё вокруг него скакали», — заявила женщина. Она подчеркнула, что девушки пытались оказать пострадавшему первую помощь.

«Я сразу же позвонила в полицию с криками, где они прохлаждаются уже 40 минут, здесь уже человек лежит. На что мне сказали, что они приезжали и музыка не играла. Однако музыка практически не прекращалась, буквально две минуты могли они сделать потише. Как вы так смотрели? Теперь зато у нас аж четыре полицейских машины под окном. Хотя можно было и без крови, и с одной машиной, если бы люди более ответственно относились к своим обязанностям», — написала рязанка.

Инцидент прокомментировали в региональном УМВД. Так, трех рязанцев доставили в отдел полиции.