В России снимут все антиковидные ограничения

Речь идет о масочном режиме, запрете работы общепитов в ночное время и других мер.

В России снимут все антиковидные ограничения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, снимают в связи «с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса». Речь идет о масочном режиме, запрете работы общепитов в ночное время и других мер.

Также в Роспотребнадзоре пояснили, что при ухудшении обстановки ограничения могут вернуть.

Ранее заместитель управления рязанского Роспотребнадзора Ирина Котова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в конце июля.