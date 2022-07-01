Проезд к Оке в Рыбновском районе вновь стал бесплатным. Соответствующий документ от районной администрации
Речь идет о дороге в селе Аксеново, которую ранее закрыли шлагбаумом и брали деньги за проезд.
«В ходе рассмотрения обращений с собственником земельного участка проведена встреча, в ходе которой обсужден вопрос о необходимости доступа граждан к водному объекту», — говорится в документе.
Также отмечается, что в настоящее время проезд к Оке открыт, деньги за въезд не берут.
Однако, если собственник еще раз попробует брать деньги за въезд, рязанцам порекомендовали обращаться в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Напомним, инцидент произошел в середине июня.