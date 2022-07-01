Проезд к Оке в Рыбновском районе вновь стал бесплатным

Речь идет о дороге в селе Аксеново, которую ранее закрыли шлагбаумом и брали деньги за проезд.

Проезд к Оке в Рыбновском районе вновь стал бесплатным. Соответствующий документ от районной администрации опубликовали в пятницу, 1 июля, опубликовали в группе «Типичное Рыбное».

Речь идет о дороге в селе Аксеново, которую ранее закрыли шлагбаумом и брали деньги за проезд.

«В ходе рассмотрения обращений с собственником земельного участка проведена встреча, в ходе которой обсужден вопрос о необходимости доступа граждан к водному объекту», — говорится в документе.

Также отмечается, что в настоящее время проезд к Оке открыт, деньги за въезд не берут.

Однако, если собственник еще раз попробует брать деньги за въезд, рязанцам порекомендовали обращаться в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Напомним, инцидент произошел в середине июня.