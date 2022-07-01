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ПРАвильный маршрут: сплав на байдарках от РЗН. инфо и Агентства развития туризма
РЗН. инфо совместно Агентством развития туризма опубликовал спецпроект — краткую инструкцию для новичков, решивших освоить водный туризм: авторы поделились опытом своих путешествий, рассказали о маршруте и составили список необходимых вещей.

Каждый сезон прекрасен своим видом активного отдыха: зимой это лыжи или сноуборд, весной и летом — велосипед, ролики, байдарки. Но каждый из вас может убедиться на своем опыте, что с летним отдыхом all-inclusive смело может конкурировать именно сплав по реке на байдарках.

РЗН.инфо совместно Агентством развития туризма опубликовал спецпроект — краткую инструкцию для новичков, решивших освоить водный туризм: авторы поделились опытом своих путешествий, рассказали о маршруте и составили список необходимых вещей.