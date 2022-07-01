Полиция начала проверку информации о разбитой стеклянной остановке в Рязани

Напомним, неизвестные в Рязани разбили стеклянную остановку в нескольких метрах от поста ГИБДД.

Рязанская полиция начала проверять информацию о разбитой стеклянной остановке. Об этом в пятницу, 1 июля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сотрудники полиции уже проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, неизвестные в Рязани разбили стеклянную остановку в нескольких метрах от поста ГИБДД.