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Полицейские напомнили рязанцам о повышенном риске травматизма детей в летний период
Правоохранители добавили, что родителям стоит внимательнее контролировать поведение несовершеннолетних.

Рязанцам напомнили о повышенном риске детского травматизма в летний период. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители добавили, что родителям стоит внимательнее контролировать поведение несовершеннолетних. Особенно уделить внимание четырем аспектам:

  • исключить доступ малолетних детей к окнам. Следует убрать от окна мебель и установить фиксаторы;
  • следить за детьми во время купания на открытых водоемах;
  • объяснить детям правила безопасного поведения на улице и дорогах;
  • не оставлять без присмотра ключи от авто- и мототранспорта.

«Во время летних каникул несовершеннолетние часто гуляют и остаются без непосредственного присмотра взрослых, поэтому необходимо заранее научить ребенка правилам безопасного поведения и своим примером мотивировать им следовать», — добавили в УМВД.