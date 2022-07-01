Полицейские напомнили рязанцам о повышенном риске травматизма детей в летний период

Правоохранители добавили, что родителям стоит внимательнее контролировать поведение несовершеннолетних.

Рязанцам напомнили о повышенном риске детского травматизма в летний период. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители добавили, что родителям стоит внимательнее контролировать поведение несовершеннолетних. Особенно уделить внимание четырем аспектам:

исключить доступ малолетних детей к окнам. Следует убрать от окна мебель и установить фиксаторы;

следить за детьми во время купания на открытых водоемах;

объяснить детям правила безопасного поведения на улице и дорогах;

не оставлять без присмотра ключи от авто- и мототранспорта.

«Во время летних каникул несовершеннолетние часто гуляют и остаются без непосредственного присмотра взрослых, поэтому необходимо заранее научить ребенка правилам безопасного поведения и своим примером мотивировать им следовать», — добавили в УМВД.