«Почта России» запустила досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2023 года
С 1 июля по 31 августа 2022 года рязанцы смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2023 года по ценам предыдущего подписного периода.
С 1 июля по 31 августа 2022 года рязанцы смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2023 года по ценам предыдущего подписного периода.
В акции участвуют почти 1 600 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные, отраслевые бизнес- и другие издания. Оформить подписку можно на сайте https://podpiska.pochta.ru/ и в мобильном приложении «Почты России». У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.
Клиенты «Почты» также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» https://podpiska.pochta.ru/ необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.
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