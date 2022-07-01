Новосибирского ученого Дмитрия Колкера задержали по подозрению в госизмене

Суд на два месяца заключил его под стражу.

Новосибирского ученого Дмитрия Колкера задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщило РИА Новости .

Советский райсуд заключил под стражу заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета до 29 августа. Колкера подозревают в совершении преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Постановление суда не вступило в силу.

В соцсетях родственники ученого рассказали, что Дмитрия Колкера задержали в частной клинике. В медучреждении он находился из-за ухудшения состояния, поскольку у физика четвертая стадия рака.

Как рассказал в соцсети сын специалиста Максим Колкер, причиной преследования отца стали лекции, прочитанные им на международной конференции в Китае. При этом он отметил, что документы заверил сотрудник ФСБ.