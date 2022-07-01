На территорию рязанской колонии пытались перебросить мобильные телефоны и вай-фай роутер

Против задержанного составили административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ («Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания»).

На территорию рязанской колонии пытались перебросить мобильные телефоны и вай-фай роутер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Оперативники ИК-1 задержали около колонии гражданина, который пытался перебросить на территорию исправительного учреждения большой сверток. В нем сотрудники обнаружили шесть мобильный телефонов, wi-fi роутер, зарядное устройство и два USB провода.

Организатора канала доставки установили, осужденного признали нарушителем общественного порядка и поместили в закрытое помещение.

Против задержанного составили административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ («Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания»).