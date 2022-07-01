МегаФон в 1,5 раза ускорил интернет на дачах Рязанской области

Самые масштабные работы провели в Рязанском, Рыбновском, Клепиковском, Шиловском и Михайловском районах.

Оператор модернизировал свыше двухсот базовых станций в 140 населенных пунктах региона. В зону улучшений вошли пригородные поселки и садовые товарищества. Технические специалисты МегаФона расширили частотный спектр в диапазоне 1800 МГц в сети LTE, таким образом увеличив скорость передачи данных на 50%.

Самые масштабные работы провели в Рязанском, Рыбновском, Клепиковском, Шиловском и Михайловском районах.

Почти два года назад МегаФон запустил в области VoLTE (Voice over LTE) — сервис, благодаря которому можно совершать и принимать вызовы по сети 4G. Он обеспечивает не только чистый звук и отсутствие задержек во время разговора, но и возможность одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. С прошлого лета количество звонков по технологии VoLTE выросло на 20%. Сейчас почти половина от общего количества минут, проговоренных абонентами МегаФона, приходится на эту опцию.

«Мы модернизируем сеть, максимально эффективно используя радиочастотный спектр. С помощью рефарминга под LTE задействуем более широкую полосу частот, чтобы обеспечить пользователей стабильно высокими скоростями передачи данных. К летнему сезону уделили особое внимание дачным массивам и популярным туристическим маршрутам, среди которых родина Сергея Есенина — село Константиново и поселок Солотча с его санаториями и детскими оздоровительными лагерями», — отметил директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Почти 75% работ оператор вел за пределами столицы региона, так как летом традиционно увеличивается миграция абонентов за город. По данным сельскохозяйственной переписи 2021 года, в Рязанской области расположено 605 садоводческих, огороднических, дачных и других некоммерческих товариществ.