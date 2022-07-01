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Малков предложил депутатам «Единой России» совместно контролировать качество выполняемых работ в регионе
Соответствующее предложение он озвучил в пятницу, 1 июля, на заседании.

Врио губернатора Павел Малков предложил депутат партии «Единая Россия» совместно контролировать качество выполняемых работ в регионе. Соответствующее предложение он озвучил в пятницу, 1 июля, на заседании.

Во время встречи Малков объяснил, что в настоящее время он старается ездить по районам, чтобы больше увидеть проблемы региона.

«Было уже много личных встреч с жителями, общение в соцсетях. Проблемы есть, много их. Дороги, благоустройство, социальные объекты, кадры в образовании, здравоохранении в городе и на селе. Основные направления по их решению вошли в „Народную программу“. Она работает, но иногда люди жалуются на встречах, что реализовано не все, что заявлено. Слово надо держать. Давайте в этом направлении работать вместе», — обратился к депутатам Павел Малков.

Он напомнил, что недавно региону выделили один миллион рублей на ремонт дорог. Малков предложил депутатам присоединиться к работе: объяснять людям, куда эти средства пойдут, какие участки отремонтируют, а также предложил контролировать качество выполняемых работ.