Малков 6 июля проведет прямой эфир и ответит на вопросы рязанцев

Задать свои вопросы можно будет в режиме реального времени. Врио губернатора ответит на них лично — без модератора.

Врио губернатора Павел Малков проведет прямой эфир для рязанцев. Информация об этом в пятницу, 1 июля, появилась в группе «Рязанская область».

Малков ответит на вопросы жителей региона в онлайн-формате. Рязанцы смогут посмотреть трансляцию в группах во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Задать свои вопросы можно будет в режиме реального времени. Врио губернатора ответит на них лично — без модератора.

Прямой эфир состоится 6 июля в 16.00.