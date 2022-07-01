Искусанная домашними собаками рязанка вынуждена колоть уколы от бешенства

Женщина, пострадавшая от домашних собак в Дашково-Песочне месяц назад, проходит курс профилактики от бешенства. В полиции отказались возбуждать уголовное дело.

Женщина, пострадавшая от домашних собак в Дашково-Песочне месяц назад, проходит курс профилактики от бешенства. Об этом она рассказала корреспонденту РЗН. инфо.

Юлия поделилась, что после нападения начала колоть уколы от бешенства. Кроме того, она подала заявление в полицию на хозяйку собак, но ничего не произошло."Продолжаю колоть уколы. Последний назначен на 21 августа. Я в этот же день обратилась в полицию, где честно сказали, что дело глухое. Жива и хорошо. Официальный ответ по моему заявлению прислали такой же, примерно через три недели. Позже в соцсетях мне написали адрес женщины. Также нашлись еще двое пострадавших от этих же собак, которые отписались мне, что готовы дать показания. Я хотела сообщить о добытой информации в дежурную часть. Но когда дозвонилась, сведения у меня не приняли и сказали, что дело передано в другое место. Я звонила в течение пяти дней по телефону, который мне любезно предоставили в дежурной части, но трубку так никто и не взял", — прокомментировала рязанка.

Юлия также отметила, что теперь носит с собой электрошокер и баллончик, ходит на работу аккуратнее, собак продолжает любить, но с осторожностью, и радуется, что не сильно пострадала.

В полиции ответили, что возбуждать уголовное дело против женщины с собаками не будут.

«В ходе проверки осуществлялся обход ближайшей территории. Женщины с собаками замечено не было. Так же проводился устный опрос граждан, проживающих рядом с местом нападения, однако какой-либо информации получено не было. 23 мая в утреннее время общественный порядок не нарушался, за помощью кто-либо не обращался, жалоб и заявлений не поступило, каких-либо противоправных действий не совершалось, каких-либо подозрительных лиц не видели. На момент окончания проверки сообщений из медицинских учреждений, а также сведений о причиненном ущербе предоставлено не было. Таким образом, учитывая вышеизложенное, в данном случае отсутствует основание для возбуждения уголовного дела», — указано в официальном ответе.

Напомним, что в конце мая, рязанка выложила пост в соцсетях о том, что на нее на поле напали собаки, которые были с хозяйкой. Однако женщина никаких действий по остановке собак не предприняла, а после не захотела исправить ситуацию и извиниться перед пострадавшей.